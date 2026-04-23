Школы и вузы Баку перейдут на дистанционное обучение

В Баку в период проведения 13-й сессии Всемирного форума ООН по городскому развитию (WUF13) часть образовательных учреждений перейдет на дистанционный формат обучения. Соответствующий приказ подписал министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Согласно документу, в указанный период подготовительные группы и начальные классы общеобразовательных школ будут отправлены на каникулы с 18 по 22 мая (взамен ранее запланированных дат 1–5 мая).

В то же время в школах большинства районов Баку, за исключением Пираллахинского, Гарадагского, Сураханского, Сабунчинского и Низаминского, для учащихся V–XI классов занятия с 18 по 22 мая будут организованы в дистанционном формате.

Кроме того, на удаленный режим обучения в эти же даты перейдут профессиональные, средние специальные и высшие учебные заведения, расположенные в столице.

Отмечается, что данное решение не распространяется на дошкольные учреждения и школы-интернаты.