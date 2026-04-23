Новая миссия экс-посла Израиля в Азербайджане

Бывший посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик назначен специальным посланником Израиля по делам христианского мира. По сообщению Министерства иностранных дел Израиля, данное решение принято в рамках мер, направленных на укрепление отношений Израиля с христианскими общинами по всему миру.

Согласно заявлению, это назначение призвано углубить взаимодействие Израиля с христианскими партнерами, укрепить дипломатические и культурные связи.

Джордж Дик — опытный дипломат с 18-летним стажем. До недавнего времени он занимал должность посла Израиля в Азербайджане, став тем самым первым послом-христианином в истории Израиля.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар подчеркнул важность этого решения, заявив: «Государство Израиль придает большое значение своим отношениям с христианским миром и своими христианскими друзьями. Я уверен, что Джордж (Дик), уважаемый и опытный дипломат, внесет значительный вклад в углубление дружбы и укрепление связей между Государством Израиль и христианским миром».