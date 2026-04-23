Члены Национальной превентивной группы омбудсмена посетили бакинский интернат

По поручению уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмена) Сабины Алиевой члены Национальной превентивной группы совершили внеплановый визит в общеобразовательное учреждение интернатного типа №3 Министерства науки и образования в Баку в связи с недавно произошедшим там пожаром.

В ходе визита на месте были рассмотрены вопросы здоровья детей, в том числе обеспечение их права на жизнь в безопасных и здоровых условиях. Члены Национальной превентивной группы провели индивидуальные беседы с детьми, поинтересовались состоянием и изучили волнующие их вопросы.

Также состоялась встреча с руководством учреждения и соответствующими сотрудниками для получения информации о причинах инцидента и мерах, принятых для устранения его последствий. Вопрос находится под контролем омбудсмена.