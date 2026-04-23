Члены Национальной превентивной группы омбудсмена посетили бакинский интернат

В рамках деятельности Национального превентивного механизма (НПМ) уполномоченного по правам человека (омбудсмена) состоялось посещение интерната.
По поручению уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмена) Сабины Алиевой члены Национальной превентивной группы совершили внеплановый визит в общеобразовательное учреждение интернатного типа №3 Министерства науки и образования в Баку в связи с недавно произошедшим там пожаром.
В ходе визита на месте были рассмотрены вопросы здоровья детей, в том числе обеспечение их права на жизнь в безопасных и здоровых условиях. Члены Национальной превентивной группы провели индивидуальные беседы с детьми, поинтересовались состоянием и изучили волнующие их вопросы.
Также состоялась встреча с руководством учреждения и соответствующими сотрудниками для получения информации о причинах инцидента и мерах, принятых для устранения его последствий. Вопрос находится под контролем омбудсмена.