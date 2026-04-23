Китай ворует американские разработки в промышленных масштабах

Белый дом обвиняет Китай в воровстве американских ИИ-технологий в «промышленных масштабах», пишет Financial Times.

Согласно служебной записке, с которой ознакомилось издание, директор Управления научно-технической политики Белого дома Майкл Крациос заявил о наличии доказательств целенаправленных кампаний по извлечению данных из передовых американских ИИ-систем. По его словам, используются десятки тысяч прокси-аккаунтов и методы обхода ограничений для получения закрытой информации.

Администрация США намерена делиться разведданными с американскими ИИ-компаниями и координировать защиту от подобных действий. При этом в Белом доме подчеркнули, что, хотя технологии «дистилляции» могут использоваться легально, их применение в ущерб американским разработкам считается неприемлемым.