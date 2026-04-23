США и Азербайджан запустили переговоры

США и Азербайджан начали техническую проработку инфраструктурных проектов в рамках нового стратегического партнерства, подписанного в феврале. Коридор TRIPP был согласован после парафирования мирного соглашения Армении и Азербайджана при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Речь идет о 42-километровом железнодорожно-автомобильном маршруте через территорию Армении, который должен стать частью Среднего коридора между Центральной Азией и Европой. В Вашингтоне считают, что проект может усилить роль Азербайджана как транзитного узла и повлиять на будущие энергетические и логистические потоки между Востоком и Западом.

Американское агентство USTDA заявило, что также изучает с Баку проекты в сферах СПГ, гражданской ядерной энергетики, передачи электроэнергии, ИИ, кибербезопасности и цифровой инфраструктуры. По оценке Euronews, запуск этих переговоров происходит на фоне энергетической нестабильности и растущего интереса Европы к альтернативным маршрутам поставок.