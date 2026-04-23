Путин об отключениях интернета

Приоритетом при возможных отключениях мобильного интернета в крупных городах должна оставаться безопасность людей, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Он пояснил, что такие отключения связаны с предотвращением террористических угроз, «которые, к сожалению, мы иногда пропускаем».

Путин поручил «проработать механизм бесперебойной работы жизненно важных сервисов по аналогии с экстренными звонками при нулевом балансе на счете».

«Всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей. Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом», – поручил Путин главе Минцифры Максуту Шадаеву. Работа портала госуслуг, платежных систем и онлайн-записи к врачу должна быть обеспечена даже при общих ограничениях, отметил он.