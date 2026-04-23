Экс-глава Минобороны Грузии получил 10 лет

Суд в Грузии приговорил экс-министра обороны Джуаншера Бурчуладзе к 10 годам тюрьмы за коррупцию, сообщает телеканал «Рустави-2».

Бывший чиновник обвиняется в легализации незаконного и необоснованного дохода на сумму 1 593 212 лари. Согласно обвинению, в 2023 году с помощью своего заместителя, родственника и бывшего руководителя департамента закупок Минобороны Грузии Бурчуладзе передал военному госпиталю медоборудование стоимостью 3 940 000 лари вместо 2 606 272 лари, в результате чего министерству был нанесен материальный ущерб в размере 1 333 728 лари.

Также в марте 2025 года экс-министр и его супруга приобрели имущество в Испании за 544 000 евро.