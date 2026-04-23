Буданов обещает России «сюрприз»

Украина готовит технологический «сюрприз» для российской армии на фронте, а успешные переговоры станут возможными только при условии силы ВСУ. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время Киевского форума по безопасности.

По словам Буданова, на сегодня война перешла в фазу, где простое увеличение количества беспилотников уже не дает значительного результата. Обе стороны достигли лимита в использовании существующих технологий управления дронами.

Следующим шагом для Украины станет полная интеграция искусственного интеллекта, что позволит создать автономные боевые системы, добавил глава Офиса Зеленского.

«Нам нужен переход к автономным системам, которые способны самостоятельно идентифицировать цели и маневрировать. Такие наработки в Украине уже есть, и убежден, что совсем скоро они станут сюрпризом для врага», - подчеркнул он.

Буданов заверил, что Украина не пойдет на территориальные уступки или компромиссы, которые не соответствуют национальным интересам.

Кроме того, он отметил успешную работу украинских «нефтяных санкций» (имея в виду удары украинской армии по российским нефтеобъектам), которые не только истощают ресурсы России, но и окончательно разрушают ее имидж как надежного поставщика энергоресурсов в мире.