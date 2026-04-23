NASA раскрывает секрет спутникового снимка окрестностей побережья Баку

Каждый месяц NASA публикует загадочное спутниковое изображение. Зрители, в свою очередь, присылают свои догадки о том, где была сделана фотография и почему она уникальна. В рамках этой традиции NASA опубликовало в своей апрельской колонке спутниковый снимок части Каспийского моря в направлении поселка Зиря (Баку) и предложило зрителям разгадать тайну кадра. При публикации фотографии на сайте NASA, конечно же, не указывалось, в какой именно части планеты она была сделана.

21 апреля NASA раскрыло секрет фотографии, основываясь на отзывах зрителей. Агентство подтвердило, что на снимке изображен остров Хара-Зира (ранее известный как остров Булла) — один из многочисленных вулканических островов в Каспийском море.

Остров пережил мощные извержения в 1961 и 1995 годах и до сих пор имеет два «слабо активных» жерла грязевого вулкана, сообщил геолог из Университета Аделаиды Марк Тингей. На общем плане ниже виден соседний остров к северо-западу — Дуванный (Зенбиль). Он извергался в 2006 году и до сих пор имеет активные жерла на своей северной стороне.

«Скорее всего, эти «хвосты» островов образовались в результате эрозии их рыхлых илистых отложений, — пояснил Тингей. — Они выглядят как гребни эродированных и переотложенных осадков, сформировавшихся на подветренной стороне острова, где течения и волны оказывают наименьшее воздействие».

К югу расположены еще два острова, похожих на головастиков, с осадочными «хвостами», также ориентированными на юго-запад. Один из них — Сенги-Муган (ранее остров Свиной) — известен особенно мощными извержениями, последние из которых произошли в 2002 и 2008 годах, отметил Тингей. Одно из самых известных событий случилось в 1932 году, когда без предупреждения в результате извержения образовался огненный шар высотой 150 метров. В результате того инцидента 13 человек получили ранения, а маяк на острове был почти полностью разрушен.

Хотя грязевые вулканы представляют интерес для геологов и часто служат индикаторами наличия подземных залежей ископаемого топлива, они могут быть непредсказуемыми и опасными. «Они способны на «пароксизмальные извержения» — короткие, но чрезвычайно мощные выбросы, — сказал Тингей. — Иногда они порождают огромные огненные шары и за несколько минут создают целые новые острова».

NASA отмечает, что многие грязевые вулканы Азербайджана сосредоточены вблизи городов Баку и Гобустан на Апшеронском полуострове — в районе, где структурные складки и разломы ландшафта создали трещины, позволяющие богатой метаном грязи подниматься к поверхности. На суше грязевые вулканы обычно образуют конические структуры высотой от 20 до 400 метров и диаметром от 100 до 4500 метров.

В южной части Каспийского моря вдоль побережья Азербайджана также находится по меньшей мере 140 подводных грязевых вулканов, включая восемь островов Бакинского архипелага.