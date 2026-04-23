Теневой правитель, стоящий за спиной Моджтабы

После того как серия авиаударов США и Израиля потрясла иранское руководство, унеся жизни десятков высокопоставленных чиновников в первые дни конфликта, на политическую арену вышла фигура, управляющая исламской республикой из тени. Об этом сообщает протрамповское консервативное американское издание New York Post. По мнению аналитиков, генерал-майор Ахмад Вахиди, возглавивший Корпус стражей исламской революции (КСИР), мобилизовал свое ближайшее окружение, чтобы взять под полный контроль как военную стратегию Ирана, так и группу переговорщиков. Как только 67-летний Вахиди и его союзники консолидировали власть, Тегеран занял еще более бескомпромиссную позицию: официальные лица отказались от участия в мирных переговорах с США на этой неделе, а Иран усилил атаки на суда в Ормузском проливе.

Идеолог жесткой линии Вахиди, находящийся под жесткими западными санкциями, представляет наиболее радикальное крыло иранского истеблишмента. Его фракция фактически оттеснила умеренных политиков, включая тех, кто непосредственно ведет диалог с США. Эксперты полагают, что даже если американской стороне удастся достичь каких-либо договоренностей с иранской делегацией, эти соглашения могут оказаться фикцией, пока реальные рычаги управления остаются в руках Вахиди. В отличие от двух своих предшественников на посту главы КСИР, Вахиди является опытным игроком внутри политической системы: в разное время он занимал посты министра обороны и министра внутренних дел. В декабре прошлого года ныне покойный верховный лидер Али Хаменеи назначил этого опытного стратега заместителем главы КСИР. После того как 28 февраля в результате ударов США и Израиля погибли аятолла Хаменеи и командующий сухопутными силами КСИР Мохаммед Пакпур, Вахиди де-факто занял высшую ступень в иерархии военизированных структур Ирана.

Моджтаба Хаменеи: лидер или марионетка? После смерти Хаменеи именно Вахиди настоял на том, чтобы преемником стал сын покойного лидера — Моджтаба Хаменеи, чья кандидатура ранее не считалась доминирующей. Примечательно, что, по некоторым данным, сам аятолла никогда не желал видеть сына у власти. Поскольку Моджтаба получил ранения во время ударов 28 февраля и до сих пор не появлялся на публике, аналитики сомневаются в его активной жизнедеятельности и функциональности. Хосро Исфахани, директор по исследованиям вашингтонского центра «Национальный союз за демократию в Иране», считает, что новый верховный лидер — не более чем инструмент в руках истинных хозяев режима. «Если Моджтаба жив — а это большой вопрос — то он всего лишь марионетка. Это первый в истории лидер, чей образ поддерживается с помощью искусственного интеллекта», — заявил Исфахани в интервью, намекая на использование сгенерированных фото Моджтабы, опубликованных режимом. По словам эксперта, у наследника нет ни политического капитала, ни общественной поддержки. Все заявления, транслируемые от его имени, диктуются руководством КСИР.

Контроль над дипломатией Влияние Вахиди на внешнюю политику стало очевидным, когда он включил в состав переговорной делегации Мохаммада Багера Зольгадра — секретаря Высшего совета национальной безопасности и ветерана КСИР. Согласно данным Института изучения войны (ISW), Зольгадр был направлен в качестве «надзирателя», чтобы гарантировать строгое соблюдение жестких директив КСИР. Свою преданность линии Вахиди он доказал, когда фактически донес на министра иностранных дел Аббаса Аракчи. Причиной послужило то, что на первом раунде переговоров Аракчи якобы выразил готовность к определенным уступкам. «Зольгадр направил жалобу верхушке КСИР, включая Вахиди, утверждая, что Аракчи превысил полномочия и проявил недопустимую гибкость в вопросе поддержки «Оси сопротивления», — отмечается в отчете ISW. Эта жалоба вызвала гнев в Тегеране. Хоссейн Таеб, бывший глава разведки КСИР и доверенное лицо Моджтабы, распорядился немедленно отозвать делегацию. Тот факт, что иранские дипломаты до сих пор не вернулись в Пакистан для продолжения диалога с США, подтверждает: тандем Вахиди и Зольгадра полностью доминирует в повестке.