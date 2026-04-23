Макрон покидает политику

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с учащимися франко-кипрской школы в Никосии заявил, что уйдет из политики.

«Сначала я консультировал других президентов и был министром, а потом подумал, что мы можем изменить ситуацию более решительно и быстро, создав партию, - сказал Макрон, выступление которого транслировалось на странице Елисейского дворца в X. - Я не занимался политикой до этого и не буду заниматься ею после».

В то же время радиостанция RTL полагает, что таким образом французский лидер однозначно заявил о намерении уйти из политики после окончания президентского мандата. Такого же мнения придерживаются телеканал BFMTV и газета Le Parisien.

Позднее, по прибытии на неформальный саммит ЕС в Айя-Напе, Макрону задали вопрос о его планах после завершения президентского срока, но он отказался комментировать сделанное ранее заявление. «Я не собираюсь давать комментарии о самом себе и не буду говорить о французской политической жизни», - сказал глава государства.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на апрель 2027 года. Конкретная дата пока не определена, он должен пройти за 20-35 дней до истечения срока полномочий Макрона 13 мая 2027 года. Если в первом туре ни один из претендентов на пост главы государства не получит более 50% голосов, то два кандидата, набравшие наибольшее их число, примут участие во втором туре голосования, который проводится две недели спустя.

Макрон по истечении своего второго президентского срока больше не сможет баллотироваться на пост главы государства, поскольку по конституции полномочия президента ограничены двумя мандатами.