У Орбана обвинили Зеленского в своем поражении

Уходящий в отставку министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что «никогда не служил российским интересам». Такое заявление он сделал в интервью изданию Telex.

Журналисты спросили Сийярто, можно ли считать государственной изменой его деятельность, намекая на регулярные звонки министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в перерывах между заседаниями Совета ЕС, где обсуждались санкции против Москвы.

«Это меня глубоко задевает. На протяжении 11 лет я работал над выстраиванием нормальных, прагматичных отношений с Россией», — ответил он.

Сийярто добавил, что Венгрия «выиграла» от использования дешевой российской энергии. По его словам, он не является пророссийским политиком, а всегда руководствовался исключительно интересами Венгрии. «Обвинять кого-то в измене — это очень серьезное дело», — подчеркнул глава МИД.

Напомним, что в марте The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленного европейского чиновника по вопросам безопасности, писало: Петер Сийярто регулярно информировал своего российского коллегу Сергея Лаврова о ходе заседаний Европейского Союза. По словам собеседника издания, Сийярто неоднократно звонил Лаврову во время перерывов, чтобы предоставить «оперативные отчеты о том, что обсуждалось» и о возможных принимаемых решениях.

Позже глава МИД Венгрии подтвердил, что действительно контактировал с Лавровым во время встреч на уровне Совета ЕС по иностранным делам, подчеркнув, что проведение бесед — это и есть суть дипломатии.

Кроме того, издание The Insider опубликовало записи телефонных разговоров между министрами иностранных дел Венгрии и России. Согласно этим данным, во время разговора 30 августа 2024 года Лавров попросил Сийярто добиться исключения сестры российского олигарха Алишера Усманова, Гульбахор Исмаиловой, из санкционных списков ЕС. В ответ глава МИД Венгрии пообещал помочь.

Сийярто также отметил, что результаты выборов в Венгрии «отвечают воле» украинского лидера Владимира Зеленского, так как украинская сторона была напрямую заинтересована в поражении партии «Фидес».

Он подчеркнул, что молится за то, чтобы Венгрия не была втянута в российско-украинскую войну, и выразил опасение по поводу общего мирового тренда на переход к «эпохе войн». Сийярто также заявил, что осуждает нападение России на Украину но добавил, что главной задачей на данный момент является «максимально быстрое завершение военного конфликта».