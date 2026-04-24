Зеленский готовит сотрудничество с Кавказом

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к заседанию Европейского совета заявил, что Украина готовит программу сотрудничества со странами Кавказа и ведет переговоры с другими международными партнерами, предлагая им не только беспилотники, но и комплексные оборонные системы.

«Украина сейчас активно взаимодействует со странами Ближнего Востока и региона Залива. Мы готовим сотрудничество с Кавказом и ведем переговоры с другими партнерами. Хочу подчеркнуть: Украина предлагает не только дроны, но и полноценную систему обороны», — отметил Зеленский.

В качестве примера глава государства привел сотрудничество с арабскими странами: в то время как они обладают мощными системами ПВО для перехвата ракет, Украина помогает им выстроить эффективную защиту от дронов типа «шахед» и угроз на море. По мнению президента, аналогичную интегрированную оборону необходимо создать и для Европы, чтобы обеспечить защиту границ, побережий, морских путей, инфраструктуры и любых других потенциальных целей.

«Я считаю, что это должен быть по-настоящему общеевропейский проект. Безусловно, каждая страна заботится о собственной безопасности, но совместные усилия Европы принесут значительно больший эффект. Существующей программы SAFE, вероятно, недостаточно, так как она позволяет странам действовать разрозненно, в то время как угрозы со стороны беспилотников новы и постоянно эволюционируют», — добавил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул необходимость координации действий и создания единого европейского инструмента — масштабной программы по развитию дронов. «Мы готовы инвестировать в этот проект наш опыт, мощности нашей промышленности и весь накопленный потенциал», — резюмировал украинский лидер.

Зеленский также заявил, что текущие объемы производства ракет Patriot PAC-3 в США, составляющие около 60–65 единиц в месяц, крайне недостаточны на фоне масштабов современных конфликтов. Он назвал эти цифры «ничтожными», подчеркнув критический разрыв между темпами производства и реальным расходом боеприпасов.

По словам президента Украины, только за первые дни обострения конфликта на Ближнем Востоке (в конце февраля — начале марта 2026 года) было израсходовано количество ракет, сопоставимое с двухлетним объемом их производства в Соединенных Штатах.