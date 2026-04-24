Израиль воюет, Трамп объявляет прекращение огня

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар и ликвидировала трех боевиков «Хезболлы», которые выпустили зенитную ракету по израильскому беспилотнику на юге Ливана. Ракета не достигла цели.
Кроме того, военные сообщили, что сегодня нанесли удары и уничтожили две заряженные и готовые к запуску пусковые установки на юге Ливана.
Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Израилем и Ливаном будет продлен на три недели после встречи представителей этих стран в Белом доме.
April 23, 2026
*** 00:46
Армия Израиля впервые с начала перемирия с Ливаном заявила, что зафиксировала ракетный обстрел «Хезболлой» северных районов страны, ракеты перехвачены.
Группировка уже взяла на себя ответственность за обстрел. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Ракетный обстрел был осуществлен за несколько часов до начала в Вашингтоне второй встречи послов Израиля и Ливана. Встреча пройдет в Белом доме и, возможно, к ней присоединится президент США Дональд Трамп.
По данным источников, близких к президенту Ливана, для начала полноценного переговорного процесса Бейрут выдвигает два предварительных условия: продление перемирия на 20-40 дней и прекращение сноса зданий и инфраструктуры в населенных пунктах Южного Ливана силами ЦАХАЛа.