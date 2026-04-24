Израиль воюет, Трамп объявляет прекращение огня

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар и ликвидировала трех боевиков «Хезболлы», которые выпустили зенитную ракету по израильскому беспилотнику на юге Ливана. Ракета не достигла цели.

Кроме того, военные сообщили, что сегодня нанесли удары и уничтожили две заряженные и готовые к запуску пусковые установки на юге Ливана.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Израилем и Ливаном будет продлен на три недели после встречи представителей этих стран в Белом доме.