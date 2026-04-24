Деньги для «героев» на исходе

01:45 880

В бюджете Ленинградской области России на выплаты участникам войны против Украины не хватает почти 8,5 миллиарда рублей. По данным первого вице-губернатора региона Романа Маркова, из этой суммы 97% (около 8,2 млрд) приходится на выплаты жителям области за подписание контракта с Минобороны РФ. Еще 235 млн рублей требуется на выплаты военным, которые получили государственные награды.

Помимо этого, первый вице-губернатор перечислил и другие статьи расходов, где есть дополнительная потребность в финансировании: в общей сложности около 23,2 млрд рублей на содержание автодорог, жилищно-коммунальное хозяйство, железнодорожный транспорт и прочее. Пока в бюджете траты на все это не предусмотрены, посетовал Марков: «Нам нужно активно работать по поиску средств. Цифры крайне напряженные».

Проблемы с выплатами участникам вторжения в Украину наблюдаются не только в Ленинградской области. Так, в марте депутаты Законодательного собрания Иркутской области поддержали в первом чтении законопроект о резком сокращении выплат семьям погибших и раненых так называемых «героев СВО».

Родственникам убитых вместо 1 млн рублей предлагают выплачивать 500 тысяч, а возмещение за ранения — снизить с 300–600 тысяч до 60–120 тысяч в зависимости от степени тяжести. Глава Ассоциации муниципальных образований и мэр Черемхова Вадим Семенов пояснил, что такие меры «продиктованы необходимостью сбалансировать бюджет в условиях ограниченных финансовых возможностей».

Ранее власти Татарстана почти в семь раз снизили региональные выплаты за подписание контракта — с 2,7 млн до 400 тысяч рублей. Аналогичное решение приняли и власти Ямало-Ненецкого автономного округа.

