Трамп: Я не приглашал Путина, но...

Президент США Дональд Трамп заявил, что не приглашал российского лидера Владимира Путина на саммит G20, но если бы тот приехал, «это, вероятно, было бы очень полезно».

США планируют пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в декабре на гольф-курорте «Дорал» президента Дональда Трампа в Майами, однако приглашение пока не было отправлено, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации американского президента.

«На данный момент официальных приглашений не поступало, но Россия является членом G20 и будет приглашена на министерские встречи и саммит лидеров», — заявил высокопоставленный чиновник администрации.

В заявлении Госдепартамента США говорится, что Трамп «ясно дал понять, что Россия может участвовать во всех встречах G20, поскольку США нацелены на проведение успешного и продуктивного саммита», передает WP.