Российский удар по Одессе: двое погибли, много раненых

Российские военные в ночь на 24 апреля нанесли удар по Одессе. Об этом сообщили глава городской военной администрации (ГВА) Сергей Лысак и глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

По информации Лысака, удар пришелся по жилым кварталам города: «Зафиксированы попадания в несколько жилых домов - два двухэтажных и один трехэтажный». Кроме того, уточнил он, зафиксировано попадание в нежилое здание.

Олег Кипер написал, что в трехэтажный дом попал беспилотник: «Разрушены квартиры на 2-м и 3-м этажах…» В других зданиях выбиты стекла, также повреждены автомобили, продолжил он.

Украинская служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате российских ударов по жилым домам в Одессе погибли два человека, еще 14 пострадали. В сообщении ГСЧС сказано, что двое погибших находились в двухэтажном доме, куда попал беспилотник; один человек пострадал. Из этого дома эвакуированы 16 жителей. Кроме того, в результате попадания в трехэтажный жилой дом разрушены квартиры, начался пожар, там пострадали шесть человек, сообщает служба.

Разрушены еще два двухэтажных жилых дома, где пострадали семь человек, один спасен из-под обломков, 20 жителей эвакуированы (в том числе двое детей).