USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Готовятся уничтожить главу КСИР
Новость дня
Заработал на ставках о захвате Мадуро: арестован спецназовец США

В США предъявили обвинения военнослужащему спецназа, участвовавшему в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, за использование секретной информации для заработка на ставках. Об этом сообщает пресс-служба федеральной прокуратуры Нью-Йорка.

Минюст США заявил, что Гэннон Кен Ван Дайк обладал информацией о подготовке операции американского спецназа по задержанию Мадуро и на ее основании разместил ставки на бирже предсказаний Polymarket. «Это явно представляет собой сделку с использованием инсайдерской информации, что запрещено федеральными законами», — сказано в заявлении Минюста США, пишет BBC.

Ван Дайк является действующим военным и служит на американской военной базе Форт-Брэгг в Северной Каролине. По данным прокуроров, с 8 декабря 2025 года и по меньшей мере до 6 января Ван Дайк принимал участие в подготовке и реализации операции «Абсолютная решимость», в результате которой был захвачен Мадуро.

Минюст США утверждает, что Ван Дайк сделал ставки на время и результат американской операции. В обвинительном заключении сказано, что 25 декабря 2025 года он создал аккаунт на Polymarket и начал размещать связанные с Венесуэлой ставки. Сообщается, что в общей сложности он поставил 33 тыс. долларов. По данным властей, Ван Дайк сделал около 13 ставок, в том числе на ввод войск США в Венесуэлу и смещение Мадуро, заработав более $400 тыс. После операции он перевел средства в криптовалюту и попытался удалить свой аккаунт.

Ван Дайку предъявлены обвинения в незаконном использовании государственных секретных данных для персонального обогащения, воровстве закрытой информации, мошенничестве и незаконных транзакциях.

В четверг ситуацию со ставками на различные события прокомментировал президент США Дональд Трамп. «Мне все это не нравится», — сказал Трамп в ответ на вопрос об опасениях, что рынки предсказаний могут провоцировать сделки с использованием инсайдерской информации. «Весь мир, к сожалению, в определенном смысле превратился в казино. Если посмотреть на все, что происходит по всему миру, в Европе, в других местах, там делаются все эти ставки. Мне это никогда не нравилось», — заявил он.

AFP передает, что незадолго до начала войны США и Израиля с Ираном шесть аккаунтов на бирже Polymarket заработали 1,2 млн долларов после того, как сделали ставку, что конфликт начнется 28 февраля. В связи с этими ставками никто не был арестован и пока нет никаких доказательств, что к ним были причастны люди, связанные с американскими властями.

На фоне резких колебаний нефтяных и фондовых рынков, вызванных войной с Ираном, в США возникли подозрения в инсайдерской торговле — трейдеры заключали крупные сделки непосредственно перед заявлениями президента Дональда Трампа в соцсетях и извлекали огромную прибыль, пишет Bloomberg.

Например, отмечает агентство, 7 апреля за две минуты до объявления Трампа о двухнедельном прекращении огня c Ираном трейдеры переместили контракты на более чем 15 млн баррелей нефти на $1,7 млрд. После поста нефть WTI упала более чем на 15%, акции выросли более чем на 2,5%. Аналогично, 23 марта за 16 минут до сообщения об отсрочке ударов по иранской энергоинфраструктуре за две минуты трейдеры продали контракты на 6 млн баррелей нефти. После объявления Brent упала примерно на 15%, акции выросли почти на 4%.

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться