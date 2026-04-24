Обвал грунта в Баку: двое под завалами, один погиб

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям утром в пятницу поступила информация, что в поселке Гобустан Гарадагского района Баку люди оказались в беспомощном состоянии.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, на место происшествия были привлечены силы Службы спасения особого риска и Государственной службы пожарной охраны министерства. При оценке оперативной обстановки было установлено, что во время проведения земляных работ произошел обвал грунта, в результате чего под землей оказались двое мужчин.

В ходе спасательной операции сотрудникам МЧС удалось извлечь живым из-под завала одного мужчину. Тело второго мужчины было обнаружено и передано по назначению.

По факту происшествия проводится расследование.