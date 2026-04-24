С пяти азербайджанских судов сняли санкции

Европейский союз исключил из санкционного списка пять принадлежащих Азербайджану судов, сообщили в ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO).

Согласно сообщению, «решением Совета Европейского союза от 23 апреля 2026 года, санкции, примененные к судну Zagatala, принадлежащему ASCO, а также судам Shusha, Karabakh, Khankendi и Zangezur, принадлежащим совместному предприятию ASCO и SOCAR, отменены».

В сообщении указывается, что положительное решение вопроса стало возможным благодаря скоординированной дипломатической и правовой деятельности Администрации президента Азербайджана, МИД, Министерства цифрового развития и транспорта, ASCO, а также SOCAR.

«Указанные суда были переданы третьим сторонам в долгосрочную аренду на основании чартерных соглашений, при этом их эксплуатация осуществлялась в полном соответствии с международными правилами, включая санкционные требования. Принятое решение рассматривается как результат объективного подхода, основанного на нормах международного права, а также конструктивного диалога», - говорится в заявлении.