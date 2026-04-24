Еще один американский ученый-ядерщик найден мертвым

Согласно информации из публикации, авария произошла, когда электромобиль Tesla, в котором находился Леблан, врезался в ограждение и деревья. После этого машина загорелась. Тело погибшего сильно обгорело, и его личность установили только через три дня в Департаменте судебно-медицинских наук Алабамы. Позже родственники подтвердили, что ученый мог быть в этом автомобиле.

По данным New York Post, гибель специалиста произошла 22 июля 2025 года в Хантсвилле. Семья Леблана заявила о его исчезновении утром того же дня: инженер не вышел на связь и не появился на работе. Родственники допускали, что его могли похитить.

Джошуа Леблан работал в NASA около пяти с половиной лет. Он руководил группой, которая разрабатывала системы управления для космических ядерных двигателей, в том числе для проекта DRACO. В публикации отмечается, что гибель Леблана — один из случаев в серии смертей и исчезновений ученых, связанных с ядерной наукой и космическими исследованиями.

Отметим, что за последние два года 11 ученых, исследовавших НЛО (неопознанные летающие объекты) и НВЯ (неопознанные воздушные явления), а также работавшие в сфере ядерных исследований, были убиты или пропали без вести. Так, 47-летний Нуно Лурейро был убит в своем доме в Массачусетсе 15 декабря 2025 года. Тело 45-летнего Джейсона Томаса было обнаружено в 2026 году на берегу озера Куаннаповитт в том же штате Массачусетс три месяца спустя после своего исчезновения. 60-летняя Моника Реза, 53-летняя Мелисса Касиас, 79-летний Энтони Чавес, 48-летний бригадный генерал ВВС Уильям МакКастленд числятся пропавшими без вести с 2023 по 2026 год. Они исчезли из своих домов, пропали во время пробежек или во время публичных мероприятий. Социальные сети полны предположений о том, что кто-то хочет нанести непоправимый вред американским ученым, трудящимся в проектах, связанных с НЛО и ядерными исследованиями. Развернулись и сторонники различных экзотических теорий о том, что эти преступления могут как-то быть связанными с инопланетянами. Или, говорят другие, с действиями властей, которые хотели что-либо засекретить, связанное с НЛО. Исследователи обращают внимание на деятельность погибшего генерала МакКастленда и других связанных с ним сотрудников разных лабораторий, которые искали на земле и в космосе следы «летающих тарелок». Какая-либо связь между этими смертями и исчезновениями обнаружена не была. Известно лишь, что все эти люди работали со строго засекреченными документами.

На фоне растущего общественного интереса Трамп заявил, что «надеется на случайность», но назвал ситуацию «довольно серьезной» и пообещал представить выводы в течение полутора недель. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что администрация совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР) «не оставит камня на камне», изучая дела в этой серии.