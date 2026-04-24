Готовятся уничтожить главу КСИР
Новость дня
Готовятся уничтожить главу КСИР

Еще один американский ученый-ядерщик найден мертвым

фото; новость дополнена
В американском штате Алабама обнаружено тело 29-летнего инженера-ядерщика NASA Джошуа Леблана. Мужчина числился пропавшим без вести почти год.

По данным New York Post, гибель специалиста произошла 22 июля 2025 года в Хантсвилле. Семья Леблана заявила о его исчезновении утром того же дня: инженер не вышел на связь и не появился на работе. Родственники допускали, что его могли похитить.

Согласно информации из публикации, авария произошла, когда электромобиль Tesla, в котором находился Леблан, врезался в ограждение и деревья. После этого машина загорелась. Тело погибшего сильно обгорело, и его личность установили только через три дня в Департаменте судебно-медицинских наук Алабамы. Позже родственники подтвердили, что ученый мог быть в этом автомобиле.

Джошуа Леблан работал в NASA около пяти с половиной лет. Он руководил группой, которая разрабатывала системы управления для космических ядерных двигателей, в том числе для проекта DRACO. В публикации отмечается, что гибель Леблана — один из случаев в серии смертей и исчезновений ученых, связанных с ядерной наукой и космическими исследованиями.

Отметим, что за последние два года 11 ученых, исследовавших НЛО (неопознанные летающие объекты) и НВЯ (неопознанные воздушные явления), а также работавшие в сфере ядерных исследований, были убиты или пропали без вести. Так, 47-летний Нуно Лурейро был убит в своем доме в Массачусетсе 15 декабря 2025 года. Тело 45-летнего Джейсона Томаса было обнаружено в 2026 году на берегу озера Куаннаповитт в том же штате Массачусетс три месяца спустя после своего исчезновения. 60-летняя Моника Реза, 53-летняя Мелисса Касиас, 79-летний Энтони Чавес, 48-летний  бригадный генерал ВВС Уильям МакКастленд числятся пропавшими без вести с 2023 по 2026 год. Они исчезли из своих домов, пропали во время пробежек или во время публичных мероприятий. Социальные сети полны предположений о том, что кто-то хочет нанести непоправимый вред американским ученым, трудящимся в проектах, связанных с НЛО и ядерными исследованиями. Развернулись и сторонники различных экзотических теорий о том, что эти преступления могут как-то быть связанными с инопланетянами. Или, говорят другие, с действиями властей, которые хотели что-либо засекретить, связанное с НЛО. Исследователи обращают внимание на деятельность погибшего генерала МакКастленда и других связанных с ним сотрудников разных лабораторий, которые искали на земле и в космосе следы «летающих тарелок». Какая-либо связь между этими смертями и исчезновениями обнаружена не была. Известно лишь, что все эти люди работали со строго засекреченными документами. 

На фоне растущего общественного интереса Трамп заявил, что «надеется на случайность», но назвал ситуацию «довольно серьезной» и пообещал представить выводы в течение полутора недель. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что администрация совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР) «не оставит камня на камне», изучая дела в этой серии.

«Дело военкомов»: кто брал взятки в госслужбе?
«Дело военкомов»: кто брал взятки в госслужбе? восемь арестованных
10:16 1631
Теневой правитель, стоящий за спиной Моджтабы
Теневой правитель, стоящий за спиной Моджтабы главное на этот час; все еще актуально
23 апреля 2026, 22:14 5900
Зеленский приедет в Азербайджан
Зеленский приедет в Азербайджан
10:22 1699
С пяти азербайджанских судов сняли санкции
С пяти азербайджанских судов сняли санкции решение Совета Европейского союза
10:18 890
Обвал грунта в Баку: двое под завалами, один погиб
Обвал грунта в Баку: двое под завалами, один погиб видео
10:14 1715
Зерно в Армению транзитом через Азербайджан
Зерно в Армению транзитом через Азербайджан
10:12 621
Заработал на ставках о захвате Мадуро: арестован спецназовец США
Заработал на ставках о захвате Мадуро: арестован спецназовец США
08:56 2343
Российский удар по Одессе: двое погибли, много раненых
Российский удар по Одессе: двое погибли, много раненых фото
08:28 1268
Трамп: Я не приглашал Путина, но...
Трамп: Я не приглашал Путина, но... обновлено 02:09
02:09 6461
Деньги для «героев» на исходе
Деньги для «героев» на исходе
01:45 5867
Израиль воюет, Трамп объявляет прекращение огня
Израиль воюет, Трамп объявляет прекращение огня обновлено 01:27
01:27 3512
