Китай призывает своих граждан срочно покинуть Иран

Китай призвал своих граждан в Иране как можно скорее покинуть страну или переехать в более безопасные районы.

Министерство иностранных дел заявило, что ситуация остается «сложной и нестабильной», несмотря на частичное возобновление работы воздушного пространства, и посоветовало гражданам, уже находящимся в Иране, избегать мест, представляющих угрозу для здоровья, принимать дополнительные меры предосторожности.

Также было вновь заявлено, что гражданам Китая не следует совершать поездки в Иран в сложившихся условиях.