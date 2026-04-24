Америка истощила запасы ракет и боеприпасов

США израсходовали огромный объем современных боеприпасов в войне с Ираном, значительно истощив свои запасы и вызвав опасения по поводу готовности к боевым действиям, отмечает The New York Times.

С конца февраля американские войска использовали примерно 1100 крылатых ракет JASSM-ER, стоимость каждой из которых составляет около 1,1 миллиона долларов США, оставив в резерве около 1500 ракет.

Они также запустили более 1000 ракет «Томагавк», более 1200 ракет-перехватчиков Patriot (стоимость каждой из которых превышает 4 миллиона долларов США) и более 1000 ракет ATACMS и Precision Strike.

Только за первые два дня было израсходовано боеприпасов на сумму около 5,6 миллиарда долларов США.

Чтобы продолжать операции, Пентагон перенаправил оружие и системы из Европы и Азии, снизив готовность в обоих регионах. В Европе это привело к истощению запасов, важных для восточного фланга НАТО, и ограничению возможностей для обучения и использования беспилотников.