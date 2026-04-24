Американский сенатор предостерегает Иран

Американский сенатор Том Коттон заявил, что Иран рискует столкнуться с военными последствиями, если попытается затянуть переговоры. Он обвинил Тегеран в следовании «типичной» стратегии затягивания переговоров для получения преимущества.

«Они (Иран – ред.) не могут иметь дальнобойное наступательное оружие или поддерживать террористов, таких как «Хезболла» и ХАМАС. Это были его четко заявленные цели на протяжении десяти лет. И если Иран думает, что сможет переиграть его (Трампа – ред.) за столом переговоров, затягивая дело, я думаю, что они сильно ошибаются, и это (военные действия – ред.) может произойти со стороны американских военных», — сказал Коттон в интервью Fox.