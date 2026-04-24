Готовятся уничтожить главу КСИР
Новость дня
В Пентагоне хотят наказать Испанию и Британию

В Пентагоне обсуждают варианты наказания союзников по НАТО за их неготовность помогать США в войне против Ирана. Среди предлагаемых опций называются приостановка членства Испании в НАТО и пересмотр позиции Вашингтона по Фолклендским (Мальвинским) островам, пишет Reuters со ссылкой на источник.

По его данным, такие идеи изложены в записке, распространенной среди сотрудников «высокого ранга». Агентство не уточняет, кто выступил ее автором. В записке высказывается разочарование тем, что некоторые союзники США по НАТО не позволяли американским ВВС использовать базы на их территории при выполнении боевых заданий в рамках иранской кампании.

По словам собеседника агентства, рассматриваемые в Пентагоне меры должны послать четкий сигнал союзникам по НАТО с целью «ослабить ощущение привилегированности у европейцев». Так, приостановка членства Испании, руководство которой наиболее резко критиковало войну против Ирана, будет иметь ограниченные последствия для военных операций США, но значительный символический эффект, считают в Пентагоне. Каким образом США могут добиться приостановки членства Испании, не уточняется. Агентство также отмечает, что не смогло самостоятельно установить, существует ли вовсе в альянсе такая процедура.

Кроме того, Вашингтон может пересмотреть позицию по статусу Фолклендских (Мальвинских) островов. Сейчас США признают, что этой территорией управляет Великобритания, но на них претендует Аргентина, которой руководит идеологически близкий к американскому лидеру Дональду Трампу президент Хавьер Милей, пишет агентство. Еще одним вариантом действий в записке называется отстранение представителей «сложных» стран от важных и престижных позиций в НАТО.

Накануне издание Politico сообщало, что американская администрация составила черный список стран НАТО, отказавшихся поддержать США в войне с Ираном, и ищет способы наказать их. При этом оно не уточняло, какие меры наказания могут быть предприняты.

