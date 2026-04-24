Иран договаривается с Россией об атомном строительстве

Иран поддерживает контакты с Россией по вопросу строительства новых энергоблоков на Бушерской атомной электростанции. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали, сообщает Fars.

«Надеемся, что процесс строительства новых блоков на АЭС «Бушер» будет реализован более быстрыми темпами. Мы находимся в постоянном контакте с Россией и рассчитываем на создание условий, при которых российские специалисты смогут осуществлять свою деятельность на этой станции», — отметил Джалали.

Отметим, что некоторые части АЭС «Бушер» были повреждены в результате авиаударов США и Израиля по Ирану, и большинство российских специалистов были эвакуированы оттуда.