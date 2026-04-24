Госдеп обещает 10 миллионов

Государственный департамент США в рамках программы «Вознаграждение за помощь правосудию» (Rewards for Justice) назначил выплату в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая позволит установить местонахождение или приведет к задержанию лидера иракского вооруженного формирования «Катаиб Сейид аш-Шухада» (KSS) Хашиме Финьяне Рахим ас-Сараджи.

Согласно официальному заявлению американского внешнеполитического ведомства, группировка несет ответственность за серию нападений на военные базы и объекты в Ираке и Сирии, где дислоцирован персонал США и международной коалиции.

Движение «Катаиб Сейид аш-Шухада» было создано в 2014 году после захвата Мосула боевиками ИГИЛ. Первоначально организация позиционировалась как часть сил народного ополчения для борьбы с террористической угрозой. Вашингтон внес «Катаиб Сейид аш-Шухада» в список террористических организаций, так как деятельность группы угрожает стабильности Ирака и безопасности американских граждан.