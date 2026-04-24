Авиарейсы из Тегерана в Стамбул возобновляются

Тегеранский Международный аэропорт имени Имама Хомейни с завтрашнего дня возобновляет рейсы в Стамбул и Маскат. Об этом сообщают иранские СМИ.
Отметим, ранее Организация гражданской авиации Ирана объявила о возобновлении пассажирских рейсов в Международном аэропорту Имама Хомейни в Тегеране, а также в аэропорту Мехрабад.
На этой неделе возобновились полеты пассажирских самолетов из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране – главной воздушной гавани Ирана.
Иранские СМИ опубликовали кадры повреждений в этом аэропорту.
April 24, 2026