Авиарейсы из Тегерана в Стамбул возобновляются

Тегеранский Международный аэропорт имени Имама Хомейни с завтрашнего дня возобновляет рейсы в Стамбул и Маскат. Об этом сообщают иранские СМИ.

Отметим, ранее Организация гражданской авиации Ирана объявила о возобновлении пассажирских рейсов в Международном аэропорту Имама Хомейни в Тегеране, а также в аэропорту Мехрабад.