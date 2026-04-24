Начаты рекультивационные работы на Човдарском интегрированном региональном перерабатывающем участке

ЗАО AzerGold приступило к рекультивационным работам на перерабатывающем комплексе, расположенном вблизи села Човдар Дашкесанского района, в соответствии с требованиями национального и международного законодательства, а также принципами охраны окружающей среды и устойчивого развития.

На Човдарском интегрированном региональном перерабатывающем участке (ЧИРПУ) на территории отвала пустых пород, в настоящее время непригодного для эксплуатации и охватывающего в общей сложности 88 гектаров, уже проведены работы по восстановлению плодородного слоя почвы и укреплению склонов на участке площадью 15 гектаров. На следующем этапе в рамках биологической рекультивации на данной территории было посеяно 300 килограммов семян люцерны. Выполненные работы направлены на улучшение структуры почвы и поэтапное восстановление экосистемы.

В рамках последующих этапов проектного плана предусмотрено продолжение работ по восстановлению земель на других участках месторождения, где в результате добычи были изменены показатели плодородия почв. В этом контексте рекультивационные мероприятия реализуются как неотъемлемая часть экологической ответственности горнодобывающих компаний в соответствии с законодательством и международными стандартами.