Иран нацелился на Саудовскую Аравию

По данным открытых источников, 12 истребителей F-18 ВВС США накануне приземлились в Объединенных Арабских Эмиратах после вылета с авиабазы в Португалии.

Аракчи, как отмечает иранская пресса, высоко оценил последовательную и конструктивную роль Пакистана в содействии этому процессу.

На фоне этих событий глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел отдельные телефонные разговоры со своим пакистанским коллегой Даром и главой ВС Пакистана Асим Муниром. Стороны обменялись мнениями по поводу событий в регионе, режима прекращения огня и текущих дипломатических усилий, предпринимаемых Исламабадом в контексте взаимодействия между США и Ираном.

Центральное командование США объявило о том, что впервые за 3 десятилетия три американских авианосца одновременно действуют на Ближнем Востоке. На их борту размещены более 200 самолетов и более 15 тысяч военнослужащих.

Любая атака на нефтяную инфраструктуру Ирана будет встречена ударами по энергетическим объектам Саудовской Аравии, предупредил Эсмаил Сагаб Эсфахани, вице-президент Ирана, передают иранские СМИ.

«Наш список целей ясен: если будет нанесен удар по любому из наших нефтяных месторождений, мы нанесем удар по одному из нефтяных объектов Саудовской Аравии и ответим соответствующим образом», — заявил Эсфахани.

Он добавил, что стратегия ответа Ирана варьируется от соразмерного возмездия до более серьезной эскалации, охарактеризовав ее как «лестницу», по которой уровень ответных мер может повышаться в зависимости от развития ситуации.

Глава идеологическо-политического отдела иранской полиции Али Ширази заявил, что президент США Дональд Трамп «должен извиниться перед иранским народом и признать перед всем миром, что убийство нашего лидера (верховного лидера Али Хаменеи) было ошибкой».

Ширази также заявил, что враждебность по отношению к Израилю является «кораническим и неизменным принципом», и предупредил, что иранские вооруженные силы готовы дать жесткий ответ на «любые действия противника».

США перед тем, как начать военные действия против Ирана, недооценили готовность исламской республики перекрыть Ормузский пролив. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По информации двух собеседников телеканала, знакомых с ходом планирования американской операции против Ирана, этот сценарий мог бы быть предотвращен, если бы США заранее разместили поблизости свои военные силы. Подобные шаги, как утверждается, позволили бы сдержать действия исламской республики и не допустить перекрытия пролива.

Как отмечает телеканал, неспособность США предотвратить фактическое закрытие Ираном пролива в первые дни конфликта в конечном итоге вылилась в текущую ситуацию, когда танкеры по большей части не желают рисковать и воздерживаются от прохода через Ормузский пролив.