Распоряжение Ильхама Алиева о СЭЗ Алят

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению деятельности свободной экономической зоны Алят.
Согласно документу, 1453,09 гектара, находящиеся в государственной собственности и определенные как территория свободной экономической зоны, передаются на условиях единовременного, безвозмездного и постоянного пользования уполномоченному органу Свободной экономической зоны Алят.
Министерству экономики и уполномоченному органу СЭЗ Алят поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.