МИД Азербайджана осудил сожжение флага Турции в Ереване

«Мы решительно осуждаем сожжение флага Турции во время «факельного шествия», организованного 23 апреля в столице Армении Ереване.

МИД Азербайджана выступил с заявлением, в котором осудил сожжение флага Турции в Ереване.

Недопустимо закрывать глаза на подобные недопустимые акты, ссылаясь на демократические нормы, свободу собраний и выражения мнений.

Правительство Армении должно было своевременно предотвратить подобную кампанию, являющуюся проявлением укоренившейся ненависти на этнической почве, и принять соответствующие меры безопасности.

Подобные действия, являющиеся открытым проявлением по-прежнему сильных в Армении реваншистских и основанных на этнической ненависти фашистских идей, должны быть осуждены на международном уровне и пресечены.

Мы призываем правительство Армении привлечь к ответственности лиц, совершивших эти действия», — говорится в заявлении МИД.