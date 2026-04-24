В Гёйгёле акция Qəhrəmanlar bağı

С 2021 года Фонд Red Hearts реализует в различных городах и районах страны акции по посадке деревьев, посвященные увековечению светлой памяти героических сынов Азербайджана, павших в I и II Карабахской войнах. В рамках проекта в каждом городе и районе высаживается количество деревьев, соответствующее числу шехидов, поднявшихся на вершину героизма. Инициатива также направлена на внесение вклада в улучшение экологической среды Азербайджана.

Очередная акция по посадке деревьев состоялась в городе Гёйгёле при поддержке PAŞA Holding. На специально выделенной Гёйгёльской районной исполнительной властью территории в память о шехидах было высажено 175 зеленых деревьев. В акции Qəhrəmanlar bağı (Сад героев) приняли участие семьи шехидов, ветераны, представители общественности района и города, а также сотрудники Гёйгёльского филиала Kapital Bank и Фонда Red Hearts. Мероприятие прошло при поддержке Гёйгёльской районной исполнительной власти.