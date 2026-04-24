Банк Республика запустил кампанию «10 возможностей для предпринимателей»

Банк Республика в честь Дня предпринимателей предлагает специальные льготы по 10 продуктам и услугам для бизнеса.
В соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 21 апреля 2016 года 25 апреля уже на протяжении 10 лет отмечается в стране как «День предпринимателей».
Банк Республика, последовательно поддерживающий развитие предпринимательства в стране, объявил о запуске кампании «10 возможностей для предпринимателей» по случаю этой даты.
В рамках кампании представители малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели, обратившиеся в банк, смогут получить специальные привилегии по 10 банковским продуктам и услугам. Это позволит им пользоваться необходимыми для ведения бизнеса сервисами без дополнительных затрат и осуществлять, в основном, расчетно-кассовые операции бесплатно.
В рамках предложения предпринимателям доступны:
• Открытие счета — бесплатно;
• Комиссия за валютные операции — бесплатно;
• Зарплатные карты (сроком на 5 лет) — бесплатно;
• Бизнес-карта (стандарт, сроком на 1 год) — бесплатно;
• Услуга интернет-банкинга — бесплатно;
• Мобильный POS — бесплатно;
• Внутрибанковские переводы — бесплатно;
• Выдача чековой книжки — бесплатно;
• Переводы на зарплатные карты — скидка 50%;
• Кредиты на «зеленые» инвестиции — кешбэк до 15%.
В банке отметили, что основная цель кампании — снижение операционных расходов предпринимателей, упрощение доступа к финансовым инструментам и поддержка более динамичного развития бизнеса.
Кампания продлится до 25 мая 2026 года.
