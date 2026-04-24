Банк Республика запустил кампанию «10 возможностей для предпринимателей»

13:37 291

Банк Республика в честь Дня предпринимателей предлагает специальные льготы по 10 продуктам и услугам для бизнеса.

В соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 21 апреля 2016 года 25 апреля уже на протяжении 10 лет отмечается в стране как «День предпринимателей». 

Банк Республика, последовательно поддерживающий развитие предпринимательства в стране, объявил о запуске кампании «10 возможностей для предпринимателей» по случаю этой даты.

В рамках кампании представители малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели, обратившиеся в банк, смогут получить специальные привилегии по 10 банковским продуктам и услугам. Это позволит им пользоваться необходимыми для ведения бизнеса сервисами без дополнительных затрат и осуществлять, в основном, расчетно-кассовые операции бесплатно. 

В рамках предложения предпринимателям доступны:

• Открытие счета — бесплатно;

• Комиссия за валютные операции — бесплатно;

• Зарплатные карты (сроком на 5 лет) — бесплатно;

• Бизнес-карта (стандарт, сроком на 1 год) — бесплатно;

• Услуга интернет-банкинга — бесплатно;

• Мобильный POS — бесплатно;

• Внутрибанковские переводы — бесплатно;

• Выдача чековой книжки — бесплатно;

• Переводы на зарплатные карты — скидка 50%;

• Кредиты на «зеленые» инвестиции — кешбэк до 15%. 

В банке отметили, что основная цель кампании — снижение операционных расходов предпринимателей, упрощение доступа к финансовым инструментам и поддержка более динамичного развития бизнеса. 

Кампания продлится до 25 мая 2026 года. 

Для получения дополнительной информации:

Веб-сайт: www.bankrespublika.az 

Центр поддержки клиентов: 144.

