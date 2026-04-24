«Золотая карта» Трампа всего лишь у одного иностранца

Латник сказал, что власти США сейчас рассматривают заявки от «сотен» иностранцев. Он объяснил, что кандидаты должны пройти «чрезвычайно тщательную проверку» и оплатить сбор за обработку документов в размере $15 тыс.

Всего один человек получил одобрение по введенной президентом США Дональдом Трампом программе виз «Золотая карта», которая позволяет иностранцам получить вид на жительство в США за $1 млн. Об этом заявил министр торговли Говард Латник, не раскрыв личности одобренного заявителя, передает Bloomberg.

Заявки на получение «Золотой карты» США начали получать в декабре. Латник тогда объяснял, что программа вытеснит визы EB-1 и EB-2, которые выдают людям с выдающимися способностями или тем, кто может представлять пользу для интересов США. В дальнейшем, говорил он, Белый дом может отказаться и от других визовых программ.

Согласно опубликованным материалам, «Золотая карта» предоставляет право на постоянное проживание с возможностью последующего получения гражданства. В первые недели после запуска программа привлекла значительный объем заявок, однако фактическое число одобрений остается минимальным. Латник объяснил задержку тем, что процедура проверки была «недавно согласована» с Министерством внутренней безопасности и является одной из наиболее строгих.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что средства, полученные от продажи «золотых карт» состоятельным иностранцам, будут направлены на сокращение государственного долга.

Министр торговли также заявлял, что США отныне будут принимать только «выдающихся людей из самых верхов», а не тех, кто «пытается отобрать рабочие места у американцев». Он рассчитывал, что на первом этапе администрация США выдаст около 80 тыс. «Золотых карт».