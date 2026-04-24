Готовятся уничтожить главу КСИР
«Золотая карта» Трампа всего лишь у одного иностранца

за пять месяцев
14:10 566

Всего один человек получил одобрение по введенной президентом США Дональдом Трампом программе виз «Золотая карта», которая позволяет иностранцам получить вид на жительство в США за $1 млн. Об этом заявил министр торговли Говард Латник, не раскрыв личности одобренного заявителя, передает Bloomberg.

Латник сказал, что власти США сейчас рассматривают заявки от «сотен» иностранцев. Он объяснил, что кандидаты должны пройти «чрезвычайно тщательную проверку» и оплатить сбор за обработку документов в размере $15 тыс.

Заявки на получение «Золотой карты» США начали получать в декабре. Латник тогда объяснял, что программа вытеснит визы EB-1 и EB-2, которые выдают людям с выдающимися способностями или тем, кто может представлять пользу для интересов США. В дальнейшем, говорил он, Белый дом может отказаться и от других визовых программ.

Согласно опубликованным материалам, «Золотая карта» предоставляет право на постоянное проживание с возможностью последующего получения гражданства. В первые недели после запуска программа привлекла значительный объем заявок, однако фактическое число одобрений остается минимальным. Латник объяснил задержку тем, что процедура проверки была «недавно согласована» с Министерством внутренней безопасности и является одной из наиболее строгих.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что средства, полученные от продажи «золотых карт» состоятельным иностранцам, будут направлены на сокращение государственного долга.

Министр торговли также заявлял, что США отныне будут принимать только «выдающихся людей из самых верхов», а не тех, кто «пытается отобрать рабочие места у американцев». Он рассчитывал, что на первом этапе администрация США выдаст около 80 тыс. «Золотых карт».

Поймали кровавого палача Юсефа
Поймали кровавого палача Юсефа видео
14:41 497
Иранский генерал похвастался: Никто не может меня найти
Иранский генерал похвастался: Никто не может меня найти
14:24 783
Готовили бойню в синагоге
Готовили бойню в синагоге
12:43 562
Один из эффективных банков Азербайджана: Yelo Bank. Никаких санкций, всего лишь технические детали…
Один из эффективных банков Азербайджана: Yelo Bank. Никаких санкций, всего лишь технические детали… срочно в номер
12:43 1758
МИД Азербайджана осудил сожжение флага Турции в Ереване
МИД Азербайджана осудил сожжение флага Турции в Ереване ФОТО
13:13 1323
«Мы не позволим вам забрать СМИ!»
«Мы не позволим вам забрать СМИ!» объектив haqqin.az
12:50 1673
Еще один американский ученый-ядерщик найден мертвым
Еще один американский ученый-ядерщик найден мертвым фото; новость дополнена
10:32 4210
И… к черту последствия!
И… к черту последствия! горячая тема; все еще актуально
23 апреля 2026, 22:28 6417
Ветераны и семьи солдат в США не хотят войны с Ираном
Ветераны и семьи солдат в США не хотят войны с Ираном
12:11 687
Мотоциклисты пролетают мимо Моджтабы
Мотоциклисты пролетают мимо Моджтабы объектив haqqin.az
12:00 2070
Зерно в Армению транзитом через Азербайджан
Зерно в Армению транзитом через Азербайджан Обновлено 11:56
11:56 1347

