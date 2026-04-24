Туск: Россия нападет «в ближайшие месяцы, а не годы»

Премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью Financial Times заявил, что нападение России на одну из стран НАТО возможно уже в ближайшие месяцы, а не годы.

По его словам, для всего восточного фланга альянса ключевой вопрос сегодня — сохраняет ли НАТО политическую и логистическую готовность к отражению российской агрессии. Польский лидер также усомнился в том, что США останутся лояльными союзническим обязательствам по статье 5 о коллективной обороне.