Туск: Россия нападет «в ближайшие месяцы, а не годы»

Премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью Financial Times заявил, что нападение России на одну из стран НАТО возможно уже в ближайшие месяцы, а не годы.
По его словам, для всего восточного фланга альянса ключевой вопрос сегодня — сохраняет ли НАТО политическую и логистическую готовность к отражению российской агрессии. Польский лидер также усомнился в том, что США останутся лояльными союзническим обязательствам по статье 5 о коллективной обороне.
Туск оговорился, что его слова следует воспринимать не как скептицизм в отношении статьи 5, а как стремление превратить гарантии на бумаге в практические механизмы. В качестве примера польский премьер привел инцидент в сентябре, когда около двадцати российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. По его словам, ему было непросто убедить партнеров по альянсу, что речь идет о спланированной провокации, а не о случайности — часть союзников предпочла сделать вид, что ничего не произошло. Отметим, что Польша тратит на оборону 5% ВВП и остается крупнейшим по этому показателю членом НАТО.