Meta и Microsoft увольняют тысячи сотрудников

Компания Meta (владеет Instagram, Facebook и WhatsApp) объявила о планах уволить чуть менее восьми тысяч своих сотрудников (около 10%). Это решение, пишет BBC News, связано с желанием компании инвестировать в другие направления деятельности, в том числе в технологии искусственного интеллекта.

Meta также закроет около шести тысяч вакансий, на которые ранее планировала нанять сотрудников. В служебной записке для сотрудников Meta директор по персоналу Джанель Гейл не упомянула ИИ напрямую, но отметила, что сокращения позволят компании «компенсировать другие инвестиции, которые мы делаем».