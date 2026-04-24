Meta и Microsoft увольняют тысячи сотрудников

Компания Meta (владеет Instagram, Facebook и WhatsApp) объявила о планах уволить чуть менее восьми тысяч своих сотрудников (около 10%). Это решение, пишет BBC News, связано с желанием компании инвестировать в другие направления деятельности, в том числе в технологии искусственного интеллекта.
Meta также закроет около шести тысяч вакансий, на которые ранее планировала нанять сотрудников. В служебной записке для сотрудников Meta директор по персоналу Джанель Гейл не упомянула ИИ напрямую, но отметила, что сокращения позволят компании «компенсировать другие инвестиции, которые мы делаем».
В 2026 году Meta планирует потратить на развитие ИИ 135 миллиардов долларов — столько же, сколько за три предыдущих года вместе взятых. С начала года Meta уже провела две небольшие волны сокращений, уволив две тысячи сотрудников. По данным BBC News, сотрудники компании после этого готовились к более масштабным сокращениям.
Компания Microsoft также сообщила, что предложит своим сотрудникам с большим стажем добровольно уволиться в обмен на компенсации. По информации Financial Times, речь идет примерно о восьми тысячах сотрудников (около 7% от общего числа работников компании), чей возраст и стаж суммарно превышают 70 лет. Причины такого решения официально в компании не назвали. The Guardian напоминает, что Microsoft планирует потратить на развитие ИИ около 100 миллиардов долларов.