Министр ВМС США узнал об отставке из соцсетей

Увольнение стало шоком для министра ВМС США Джона Фелана и его ближайших помощников, которые узнали об отставке из сообщения в соцсетях представителя Пентагона Шона Парнелла, пишет The Wall Street Journal.

По словам источников, некоторые чиновники в Белом доме недовольны кадровыми перестановками, которые проводит министр войны Пит Хегсет, особенно в условиях, когда ВМС обеспечивают соблюдение сложной блокады иранских портов.

Высокопоставленный чиновник администрации президента США Дональда Трамп рассказал газете, что Фелан просил президента — своего давнего друга и соседа — оставить его на должности министра ВМС, но Трамп поддержал решение Хегсета.