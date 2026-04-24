Иранский генерал похвастался: Никто не может меня найти

Главнокомандующий силами правопорядка Ирана (ФАРАДЖА) генерал Ахмадреза Радан заявил о провале попыток противника отследить его перемещения. По словам военного, залогом его безопасности стали высокая мобильность и использование транспортных средств в качестве временных штабов.

Радан сообщил, что «вражеские силы мучились и очень старались» установить его местонахождение, но безуспешно. «Каждое транспортное средство ведомства превращено в укрепленный пункт», — добавил он.

Генерал отметил, что в последние ночи постоянно находится в движении — «в машине или на улице», — избегая пребывания на стационарных объектах.