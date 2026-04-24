Российским судам в Ормузе приволье

Тегеран сделал исключение для России и ряда других стран в вопросе взимания пошлин за проход через Ормузский пролив. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

«Что будет в будущем — не знаю. Однако сейчас наш МИД старается задействовать исключения, предусмотренные для дружественных стран, например России», — сказал посол.

6 апреля стало известно, что пошлина Ирана за проход через Ормузский пролив будет распространяться и на суда дружественных стран. Решение ввести плату для всех танкеров было связано с нанесенным в ходе конфликта с США и Израилем ущербом. Так Иран рассчитывал компенсировать повреждения от атак.

Президент США Дональд Трамп в апреле приказал начать блокаду Ормузского пролива, который Корпус стражей исламской революции (КСИР) разблокировал на время перемирия. Фиксировались случаи взаимных атак на суда.

Недавно стало известно, что США разрабатывают план нанесения ударов по военным объектам Ирана в районе Ормузского пролива, Персидского и Оманского заливов, которые позволяют Тегерану перекрывать эти водные пути.