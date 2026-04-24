Врачи пришли к жителям Агалы

Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики в рамках мер по охране здоровья населения и доступности медицинских услуг на освобожденных территориях организовало очередную медицинскую акцию, на этот раз в деревне Агалы Зангиланского района.
В ходе акции, проводимой в рамках программы «Великое возвращение», высококвалифицированные и опытные врачи Научно-хирургического центра имени М.А. Топчубашева оказывали медицинскую помощь местным жителям на месте.
Специалисты различных профилей провели подробные медицинские обследования населения. Граждан принимали терапевты, кардиологи, эндокринологи, гастроэнтерологи и другие специалисты, оценивали состояние их здоровья и предоставляли индивидуальные медицинские рекомендации.
Особое внимание уделялось раннему выявлению заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, почек и эндокринной системы. С использованием современного медицинского оборудования проводились электрокардиография (ЭКГ) и другие необходимые диагностические процедуры, что позволило выявлять заболевания на ранних стадиях и своевременно начинать лечение.
Около 80 человек воспользовались данной медицинской акцией, которая вызвала большой интерес и положительный отклик среди местных жителей. Одним из ключевых преимуществ проекта является предоставление медицинских услуг непосредственно по месту проживания населения, что снижает необходимость поездок в столицу и другие крупные города.
«Подобные медицинские акции имеют особое значение для охраны здоровья населения, ранней диагностики заболеваний и усиления профилактической работы среди жителей освобожденных территорий. Мероприятия будут продолжены и в дальнейшем, а здоровье населения останется одним из приоритетных направлений в рамках процесса «Великого возвращения», - заявили в Министерстве здравоохранения.