USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Готовятся уничтожить главу КСИР
Новость дня
Готовятся уничтожить главу КСИР

Врачи пришли к жителям Агалы

14:33 181

Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики в рамках мер по охране здоровья населения и доступности медицинских услуг на освобожденных территориях организовало очередную медицинскую акцию, на этот раз в деревне Агалы Зангиланского района.

В ходе акции, проводимой в рамках программы «Великое возвращение», высококвалифицированные и опытные врачи Научно-хирургического центра имени М.А. Топчубашева оказывали медицинскую помощь местным жителям на месте.

Специалисты различных профилей провели подробные медицинские обследования населения. Граждан принимали терапевты, кардиологи, эндокринологи, гастроэнтерологи и другие специалисты, оценивали состояние их здоровья и предоставляли индивидуальные медицинские рекомендации.

Особое внимание уделялось раннему выявлению заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, почек и эндокринной системы. С использованием современного медицинского оборудования проводились электрокардиография (ЭКГ) и другие необходимые диагностические процедуры, что позволило выявлять заболевания на ранних стадиях и своевременно начинать лечение.

Около 80 человек воспользовались данной медицинской акцией, которая вызвала большой интерес и положительный отклик среди местных жителей. Одним из ключевых преимуществ проекта является предоставление медицинских услуг непосредственно по месту проживания населения, что снижает необходимость поездок в столицу и другие крупные города.

«Подобные медицинские акции имеют особое значение для охраны здоровья населения, ранней диагностики заболеваний и усиления профилактической работы среди жителей освобожденных территорий. Мероприятия будут продолжены и в дальнейшем, а здоровье населения останется одним из приоритетных направлений в рамках процесса «Великого возвращения», - заявили в Министерстве здравоохранения.

Поймали кровавого палача Юсефа
Поймали кровавого палача Юсефа видео
14:41 512
Иранский генерал похвастался: Никто не может меня найти
Иранский генерал похвастался: Никто не может меня найти
14:24 797
Готовили бойню в синагоге
Готовили бойню в синагоге
12:43 569
Один из эффективных банков Азербайджана: Yelo Bank. Никаких санкций, всего лишь технические детали…
Один из эффективных банков Азербайджана: Yelo Bank. Никаких санкций, всего лишь технические детали… срочно в номер
12:43 1764
МИД Азербайджана осудил сожжение флага Турции в Ереване
МИД Азербайджана осудил сожжение флага Турции в Ереване ФОТО
13:13 1328
«Мы не позволим вам забрать СМИ!»
«Мы не позволим вам забрать СМИ!» объектив haqqin.az
12:50 1677
Еще один американский ученый-ядерщик найден мертвым
Еще один американский ученый-ядерщик найден мертвым фото; новость дополнена
10:32 4213
И… к черту последствия!
И… к черту последствия! горячая тема; все еще актуально
23 апреля 2026, 22:28 6420
Ветераны и семьи солдат в США не хотят войны с Ираном
Ветераны и семьи солдат в США не хотят войны с Ираном
12:11 688
Мотоциклисты пролетают мимо Моджтабы
Мотоциклисты пролетают мимо Моджтабы объектив haqqin.az
12:00 2073
Зерно в Армению транзитом через Азербайджан
Зерно в Армению транзитом через Азербайджан Обновлено 11:56
11:56 1348

ЭТО ВАЖНО

Поймали кровавого палача Юсефа
Поймали кровавого палача Юсефа видео
14:41 512
Иранский генерал похвастался: Никто не может меня найти
Иранский генерал похвастался: Никто не может меня найти
14:24 797
Готовили бойню в синагоге
Готовили бойню в синагоге
12:43 569
Один из эффективных банков Азербайджана: Yelo Bank. Никаких санкций, всего лишь технические детали…
Один из эффективных банков Азербайджана: Yelo Bank. Никаких санкций, всего лишь технические детали… срочно в номер
12:43 1764
МИД Азербайджана осудил сожжение флага Турции в Ереване
МИД Азербайджана осудил сожжение флага Турции в Ереване ФОТО
13:13 1328
«Мы не позволим вам забрать СМИ!»
«Мы не позволим вам забрать СМИ!» объектив haqqin.az
12:50 1677
Еще один американский ученый-ядерщик найден мертвым
Еще один американский ученый-ядерщик найден мертвым фото; новость дополнена
10:32 4213
И… к черту последствия!
И… к черту последствия! горячая тема; все еще актуально
23 апреля 2026, 22:28 6420
Ветераны и семьи солдат в США не хотят войны с Ираном
Ветераны и семьи солдат в США не хотят войны с Ираном
12:11 688
Мотоциклисты пролетают мимо Моджтабы
Мотоциклисты пролетают мимо Моджтабы объектив haqqin.az
12:00 2073
Зерно в Армению транзитом через Азербайджан
Зерно в Армению транзитом через Азербайджан Обновлено 11:56
11:56 1348
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться