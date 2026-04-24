Врачи пришли к жителям Агалы

Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики в рамках мер по охране здоровья населения и доступности медицинских услуг на освобожденных территориях организовало очередную медицинскую акцию, на этот раз в деревне Агалы Зангиланского района.

В ходе акции, проводимой в рамках программы «Великое возвращение», высококвалифицированные и опытные врачи Научно-хирургического центра имени М.А. Топчубашева оказывали медицинскую помощь местным жителям на месте.