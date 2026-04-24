Каллас: Иран может стать еще более опасным

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что в переговорах с Ираном обязательно должны участвовать эксперты по ядерной энергетике, иначе существует риск получить еще более опасную ситуацию.
По ее словам, если в диалоге не будут задействованы специалисты по ядерному законодательству, итоговое соглашение может оказаться слабее Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), ядерной сделки 2015 года, из которой США вышли в 2018 году.
Каллас подчеркнула, что ограничение переговоров только ядерной тематикой без учета других факторов может привести к ухудшению ситуации. Она отметила, что необходимо также учитывать ракетные программы Ирана, его поддержку союзных вооруженных группировок, а также гибридную и кибердеятельность в Европе.
В противном случае, по ее словам, международное сообщество рискует получить «еще более опасный Иран».
Заявление было сделано накануне неформального саммита лидеров Европейского союза, который проходит на Кипре, где обсуждаются вопросы региональной безопасности и иранской ядерной программы.