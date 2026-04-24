Каллас: Иран может стать еще более опасным

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что в переговорах с Ираном обязательно должны участвовать эксперты по ядерной энергетике, иначе существует риск получить еще более опасную ситуацию.

По ее словам, если в диалоге не будут задействованы специалисты по ядерному законодательству, итоговое соглашение может оказаться слабее Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), ядерной сделки 2015 года, из которой США вышли в 2018 году.