USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Готовятся уничтожить главу КСИР
Новость дня
Каллас: Иран может стать еще более опасным

14:39 287

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что в переговорах с Ираном обязательно должны участвовать эксперты по ядерной энергетике, иначе существует риск получить еще более опасную ситуацию.

По ее словам, если в диалоге не будут задействованы специалисты по ядерному законодательству, итоговое соглашение может оказаться слабее Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), ядерной сделки 2015 года, из которой США вышли в 2018 году.

Каллас подчеркнула, что ограничение переговоров только ядерной тематикой без учета других факторов может привести к ухудшению ситуации. Она отметила, что необходимо также учитывать ракетные программы Ирана, его поддержку союзных вооруженных группировок, а также гибридную и кибердеятельность в Европе.

В противном случае, по ее словам, международное сообщество рискует получить «еще более опасный Иран».

Заявление было сделано накануне неформального саммита лидеров Европейского союза, который проходит на Кипре, где обсуждаются вопросы региональной безопасности и иранской ядерной программы.

Поймали кровавого палача Юсефа
Поймали кровавого палача Юсефа видео
14:41 514
Иранский генерал похвастался: Никто не может меня найти
Иранский генерал похвастался: Никто не может меня найти
14:24 798
Готовили бойню в синагоге
Готовили бойню в синагоге
12:43 572
Один из эффективных банков Азербайджана: Yelo Bank. Никаких санкций, всего лишь технические детали…
Один из эффективных банков Азербайджана: Yelo Bank. Никаких санкций, всего лишь технические детали… срочно в номер
12:43 1764
МИД Азербайджана осудил сожжение флага Турции в Ереване
МИД Азербайджана осудил сожжение флага Турции в Ереване ФОТО
13:13 1328
«Мы не позволим вам забрать СМИ!»
«Мы не позволим вам забрать СМИ!» объектив haqqin.az
12:50 1679
Еще один американский ученый-ядерщик найден мертвым
Еще один американский ученый-ядерщик найден мертвым фото; новость дополнена
10:32 4214
И… к черту последствия!
И… к черту последствия! горячая тема; все еще актуально
23 апреля 2026, 22:28 6420
Ветераны и семьи солдат в США не хотят войны с Ираном
Ветераны и семьи солдат в США не хотят войны с Ираном
12:11 688
Мотоциклисты пролетают мимо Моджтабы
Мотоциклисты пролетают мимо Моджтабы объектив haqqin.az
12:00 2074
Зерно в Армению транзитом через Азербайджан
Зерно в Армению транзитом через Азербайджан Обновлено 11:56
11:56 1348

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться