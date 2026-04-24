Обрушились поставки нефти из Персидского залива

Объемы поставок нефти из стран Персидского залива упали в апреле на 57% по сравнению с показателями, зафиксированными до начала военной операции США и Израиля против Ирана. Такие оценки приводит крупнейший в мире инвестиционный банк Goldman Sachs.

В апреле объемы добычи нефти в регионе уменьшились на 14,5 млн баррелей в сутки. Банк считает, что на восстановление довоенных показателей уйдут месяцы при условии возобновления судоходства в Ормузском проливе и полноценного прекращения огня.

По мнению аналитиков банка, «чем дольше (Ормузский) пролив будет оставаться закрытым, тем дольше продлятся ограничения (добычи и поставок нефти) и тем медленнее, вероятно, будет восстановление объемов добычи».