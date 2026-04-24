Поймали кровавого палача Юсефа

Министерство внутренних дел Сирии сообщило об аресте ключевого фигуранта дела о массовой расправе над мирными жителями в дамасском районе Тадамон, произошедшей в 2013 году. По данным ведомства, под стражу взят бывший офицер разведки Амджад Юсеф.

Юсеф получил печальную известность после обнародования шокирующих видеоматериалов, ставших достоянием общественности несколько лет назад.

Кадры запечатлели хладнокровную расправу: офицер приказывает пленным мужчинам с завязанными глазами и скованными руками бежать к краю рва, после чего открывает по ним огонь. Жертвы падали в массовое захоронение, где, согласно экспертным оценкам, покоилось 41 тело. Чтобы скрыть следы преступления, останки убитых впоследствии были сожжены.