В Уджаре шакал покусал людей

В Уджаре шакал напал на сельчан, одному из них зверь оторвал палец.

Инцидент произошел в селе Растаджа. Местный житель подвергся нападению шакала во дворе своего дома. Соседи, пришедшие ему на помощь, также пострадали.

В Центральной больнице Уджарского района сообщили haqqin.az, что пострадавшие — один мужчина и две женщины госпитализированы в отделение срочной и неотложной медицинской помощи больницы с диагнозом «укус шакала». Пациентам была оказана необходимая медицинская помощь, проведена вакцинация от бешенства, после чего они были выписаны домой для амбулаторного лечения.