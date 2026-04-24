Начальник Госслужбы принял граждан

По сообщению пресс-службы ведомства, на приеме были приняты жители Сабирабадского, Саатлинского, Имишлинского, Бейлаганского и Ходжавендского районов.

Начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу (ГСМПВС) генерал-майор Мурсал Ибрагимов 24 апреля провел прием граждан в Сабирабаде в административном здании службы.

Перед приемом начальник и сотрудники Госслужбы посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложили цветы к его могиле.

В ходе приема были выслушаны обращения 23 граждан, в том числе шести членов семей шехидов и пяти участников войны. Граждане обратились по вопросам приема на действительную военную службу или на работу в Госслужбу, определения места прохождения срочной действительной военной службы для своих детей, а также по другим вопросам.

Во время приема глава Госслужбы выслушал каждое обращение граждан, дал соответствующие поручения для всестороннего изучения поднятых вопросов и их решения в кратчайшие сроки в соответствии с требованиями законодательства. Часть обращений граждан решили на месте, некоторые вопросы взяли на контроль для дополнительного изучения. Обращения, не входящие в полномочия Госслужбы, были перенаправлены в соответствующие организации.