Зеленский снова в Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский во второй раз за месяц прибыл с визитом в Саудовскую Аравию.

«Прибыл в Саудовскую Аравию, где встречусь с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом», — сообщил Зеленский.

«Вчера на встрече с европейскими лидерами закрепили финансовые гарантии нашей устойчивости. Сегодня развиваем договоренности с Саудовской Аравией в сфере безопасности, энергетики и инфраструктуры», - сказал украинский президент.

Он отметил важность того, «чтобы усиление было взаимным».

«Ценю содержательное сотрудничество между нашими странами», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, прошлый визит в королевство Зеленский совершил 26 марта.