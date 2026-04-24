USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Новость дня
В Турции арестован мэр от партии Эрдогана

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
15:33 1842

В Турции в рамках расследования, начатого по обвинениям в коррупции в муниципалитетах, были задержаны 49 сотрудников муниципалитета района Халфети провинции Шанлыурфа. Среди задержанных — мэр района Шереф Албайрак, избранный от правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Прокуратура Шанлыурфы заявила, что аресты были произведены в рамках расследования, начатого по статьям «создание организации для совершения преступления» и «получение незаконного дохода путем мошенничества».

В заявлении также отмечается, что по выявленным правонарушениям Министерством внутренних дел, Советом по налоговому аудиту и Советом по расследованию финансовых преступлений (MASAK) были подготовлены отчеты о предварительном расследовании.

Стоит отметить, что министр юстиции Акын Гюрлек на этой неделе в телепрограмме давал сигнал о том, что аресты в связи с незаконными действиями могут произойти и в муниципалитетах, находящихся под контролем ПСР.

Бывший депутат турецкого парламента от ПСР Шамиль Тайяр, в свою очередь, заявил, что арест Албайрака является примером того, что в обвинениях в коррупции не делается межпартийных различий. Сообщив о продолжающихся расследованиях в отношении некоторых других мэров от правящей партии, Тайяр подчеркнул, что отныне никто не может быть неприкосновенным.

Ранее в Турции были возбуждены уголовные дела и произведены аресты в некоторых муниципалитетах, возглавляемых оппозиционной НРП (CHP). НРП расценивает эти аресты как политическое давление, в то время как турецкие власти заявляют, что расследования открываются на основании конкретных фактов.

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться