Нетаньяху публично рассказал о проблемах со здоровьем

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ежегодном медотчете сообщил, что в конце 2024 года перенес операцию по удалению злокачественной опухоли предстательной железы.

Образование размером менее 1 см выявили во время планового обследования. Анализы показали раннюю стадию без метастазов. По словам Нетаньяху, лечение прошло успешно: операция 29 декабря полностью устранила проблему.

Он отметил, что отложил публикацию информации примерно на два месяца, чтобы не делать ее публичной на фоне военных действий с Ираном.

По словам премьер-министра, врачи сообщили ему, что это распространенная проблема для мужчин его возраста, и предложили на выбор два варианта — ограничиться наблюдением или пройти лечение и устранить проблему.