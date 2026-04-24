Лидеры Евросоюза договорились по Украине

Первые переговоры с Украиной о вступлении в ЕС могут начаться в ближайшие недели и месяцы. Об этом договорились лидеры ЕС на вчерашнем саммите на Кипре, сообщает Bloomberg.
«Однако любые конкретные обязательства по дате вступления Украины в ЕС остаются туманными. Для сравнения: процесс вступления Хорватии, последнего присоединившегося государства, занял около десяти лет», - отмечает издание.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский высказался против идеи «символического членства» для Украины, озвученного Францией и Германией. Зеленский заявил, что рассчитывает только на «полноценное» членство.